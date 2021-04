1

Bislang wenig Interesse für Impfungen in Willisau

Am 26. April will der Kanton Luzern in Willisau sein zweites Impfzentrum in Betrieb nehmen. Bislang sind dort aber nur wenige Anmeldungen eingegangen. Der Kanton Luzern hat deswegen die Bevölkerung aufgerufen, sich in Willisau anzumelden.