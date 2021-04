Die neu gegründete HERAL Immobilien AG plant an der Industriestrasse 6 in Schüpfheim ein viergeschossiges ­Gebäude, das im besten Fall zum Gesundheitszentrum wird. Bezugs­bereit soll es im nächsten Sommer sein. Denn dann will die Spitex Region Entlebuch in die unteren ­beiden Etagen einziehen.