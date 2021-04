Insegsamt 82 Mädchen und Knaben feierten am Wochenende die erste heilige Kommunion in Escholzmatt, Wiggen, Hasle, Romoos und Schüpfheim. ­Corona-bedingt wurden in den meisten Pfarreien mehrere Gottesdienste durchgeführt. – Ein ausführlicher Bericht und viele Impressionen im EA vom 13. April.