Mann bei Auseinandersetzung in Escholzmatt verletzt – Täter festgenommen

Am Donnerstagabend, 8. April, wurde beim Bahnhof in Escholzmatt ein Mann bei einer Auseinandersetzung mit einem Messer verletzt. Der mutmassliche Täter konnte am Folgetag gestützt auf Ermittlungen der Polizei festgenommen werden und befindet sich in Untersuchungshaft.