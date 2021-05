1

Flühli: Gemeindeversammlung stimmte allen Geschäften zu

55 Stimmberechtigte hiessen am Montag in der Turnhalle Sörenberg den Jahresbericht 2020 und alle übrigen Anträge einstimmig gut. Die Jahresrechnung schliesst mit einem Plus von 455'200 Franken. Gemeindepräsidentin Hella Schnider orientierte über den Stand der Planung für den Mehrzweckraum Flühli.