Solo- und Ensemblewettbewerb der Entlebucher Musikschulen in Escholzmatt

Am vergangenen Samstag fand der dritte Solo- und Ensemblewettbewerb der Entlebucher Musikschulen in Escholzmatt statt. 138 Musizierende nahmen teil. Weil kein Publikum zugelassen war, wurden die Vorträge via Livestream übertragen.