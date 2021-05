An späten Nachmittag an Auffahrt fuhr der «Jugendzug» im Bahnhof Schachen vor, ein rollendes, viertägiges «Nach-Konfirmations-Lager» für junge Leute im Alter zwischen 18 und 25. Zum ersten Mal hat die reformierte Kirchgemeinde Egg ZH ihn in diesem Jahr auf die Schiene gestellt.