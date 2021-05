1

68 Mädchen schnuppern Fussball-Luft

In Escholzmatt fand am 30. April der "Girls Kick and Fun Day", organisiert von den regionalen Fussballvereinen, statt. Der Schnuppernachmittag bot für Mädchen zwischen fünf und 16 Jahren einen facettenreichen Einblick in die Sportart – und fand grossen Anklang.