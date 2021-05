Der Hasler Marc Lustenberger mischte am Rottal-Schwinget immer an der Spitze mit, verpasste die Schlussgangteilnahme allerdings knapp. Am Ende sicherte er sich mit fünf gewonnenen Gängen und einem Gestellten den Ehrenplatz. Den Festsieg holte sich der Surentaler Fabian Scherrer.