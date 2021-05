Der Schüpfheimer Künstler Lui Husistein hat seine fantasievollen Skulpturen schon an vielen Orten gezeigt – derzeit sind sie in der Heubühne des «Löwen» in Schangnau zu sehen. Ausgestellt sind rund neunzig Objekte, ihrerseits aus Hunderten von Schrottteilen zusammengeschweisst.