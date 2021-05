1

Entlebuch entvölkert sich bis 2050 laut Szenario um über zehn Prozent

Der Kanton Luzern wächst bevölkerungsmässig in den nächsten 30 Jahren weniger stark als die Gesamtschweiz. 2050 dürften gemäss der Statistikbehörde Lustat 490'000 Personen in Luzern leben. Aber nicht überall im Kanton wird es enger, das Entlebuch verliert an Bevölkerung.