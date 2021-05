Am 15. Mai stiegen rund 230 Jungschwinger am Schybi-Nachwuchsschwinget in Escholzmatt in die Zwilchhose. Vier Entlebucher qualifizierten sich für den Schlussgang wovon einer, Simon Brand aus Schüpfheim, den Kategoriensieg (2010/11) im Schlussgang gegen Klubkamerade David Renggli, Hasle, holte.