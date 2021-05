1

Firmung am Pfingstsonntag in Escholzmatt

In zwei Gottesdiensten spendete der Bischofsvikar Hanspeter Wasmer am Sonntag in Escholzmatt 23 Sechstklässlern das Sakrament der heiligen Firmung. Die Messfeiern in der prächtig geschmückten Pfarrkirche St. Jakob waren festlich gestaltet.