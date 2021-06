1

Das Hotel Kreuz in Schüpfheim hat den Besitzer gewechselt

Das Hotel Kreuz in Schüpfheim hat mit Sunil Kumar (vorne) einen neuen Besitzer gefunden. Die ehemalige Wirtsfamilie wird dem Käufer weiterhin in der Küche und im Service zur Verfügung stehen. Das Restaurant wird der bisherigen Linie treu bleiben, es soll aber von nun an rauchfrei sein.