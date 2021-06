Um den Umfang der Grund- und Notfallversorgung auf der Landschaft zu sichern, soll dieser im Gesetz verankert werden. Die Motionäre befürchten, dass das Kantonsspital nicht nur in Wolhusen, sondern auch in Sursee, wo ebenfalls ein Neubau geplant ist, Leistungen reduzieren könnte. Sie fordern, dass an beiden Standorten weiterhin Medizin, Chirurgie, Geburtshilfe und Gynäkologie, Anästhesie, Intensivmedizin sowie während 24 Stunden am Tag ein interdisziplinärer Notfall angeboten wird.