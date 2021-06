Der alte und neue Festsieger am Stoos-Schwinget heisst Joel Wicki aus Sörenberg. Nach 2017 und 2019 triumphierte er am Samstag zum dritten Mal an diesem Bergklassiker. Im Luzerner Schlussgangduell besiegte er den Rottaler Sven Schurtenberger. Auch Erich Fankhauser, Hasle, holte den Kranz.