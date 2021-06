Am Sonntag, 6. Juni, startet die Tour de Suisse mit einem Einzelzeitfahren in Frauenfeld. Am darauffolgenden Mittwoch führt die Strecke durchs Entlebuch und ab Donnerstag, 10. Juni, geht es mit anspruchsvollen Bergetappen um den Gesamtsieg. Zum zweiten Mal mit dabei ist der Romooser Roland Thalmann.