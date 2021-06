1

Streifkollision mit Lastwagen in Daiwil geht glimpflich aus

Ein Auto und ein Lastwagen haben sich am Freitagmorgen in Daiwil dergestalt gestreift, dass Rad und Trümmer flogen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, die Trümmerteile zogen aber zwei weitere Fahrzeuge in Mitleidenschaft.