Am Sonntag, 13. Juni, wurde an der Urne in Wolhusen über zwei kommunale Vorlagen abgestimmt. Der Jahresbericht 2020 mit der Jahresrechnung 2020 wurde mit 63,01 Prozent angenommen. Mit 62,93 Prozent wurde die BDO AG als externe Revisionsstelle für die Rechnungsjahre 2021 und 2022 gewählt.