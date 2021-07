1

Spatenstich für die Erlebniskäserei in Marbach wurde gefeiert

Am Montag, 5. Juli, erfolgte in Marbach der Spatenstich für die Erlebniskäserei mit Käse-Werkstatt und Bistro. Diese ist eine Ergänzung zum bereits bestehenden Schaubereich. Die Bergkäserei Marbach investiert rund neun Millionen Franken in dieses Projekt, eröffnet werden soll es im Spätsommer 2022.