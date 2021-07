1

Modell für den Neubau des Hallenbads Sörenberg vorgestellt

An der GV der Hallenbad AG Sörenberg am Dienstag, 29. Juni, wurde das Siegerprojekt aus dem Präqualifikationsverfahren vorgestellt. Es stammt von K & L Architekten aus St. Gallen und trägt den Namen "Palaeno". Ausserdem wurde Hanspeter Jenni (rechts) neu in den Verwaltungsrat gewählt.