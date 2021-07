Die Haslerin Esmée Böbner holte am Turnier der Coop Beachtour in Basel vom 17. bis 20. Juli zusammen mit Anna Lutz den Sieg. Im Final setzten sie sich auf dem Barfüsserplatz in drei Sätzen mit 17:21, 21:12 und 15:11 gegen Annik Stähli und Mara Betschart durch.