In Marbach kurzweiliges Konzert nach dem heimischen Lagerleben geboten

Die rund 30 Kinder des Musiklagers Marbach zeigten am Freitagabend im Rahmen eines Konzertes im Gemeindesaal Marbach (Bild), was sie in der Lagerwoche zusammen mit ihrem musikalischen Leiter Pius Setz und weiteren Helfern erarbeitet hatten.