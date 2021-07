Am 114. Innerschweizer Schwing- und Älplerfest in Ibach zog sich der Sörenberger Joel Wicki im ersten Gang gegen den Nordostschweizer Samuel Giger eine Kapselsehnenverletzung am Ellbogen zu und musste den Wettkampf frühzeitig beenden. Festsieger wurde der 23-jährige Joel Ambühl aus Hergiswil.