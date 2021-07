Ab Montag, 26. Juli, bietet das Luzerner Kantonsspital (Luks) am Standort Luzern wochentags von 14 bis 17 Uhr Covid-19-Impftermine ohne vorgängige Anmeldung an, wie das Luks am Freitag, 23. Juli, mitteilt. In Abstimmung mit dem Kanton Luzern werden ab Montag auch 12- bis 16-Jährige geimpft.