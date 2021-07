1

Zukünftiges Spital in Wolhusen für hebammengeleitete Geburten ungeeignet

Im geplanten neuen Spital in Wolhusen wird weiterhin die volle Geburtshilfe angeboten. Eine vom Gesundheitsdepartement in Auftrag gegebene Studie sei zum Schluss gekommen, dass das Spital für ausschliesslich hebammengeleitete Geburten nicht geeignet sei, teilte die Staatskanzlei am Freitag mit.