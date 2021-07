Die Hotline der Einsatzleitung, 041 490 31 80, ist ab Montag, 5. Juli, 8 Uhr wieder in Betrieb. Am Wochenende gilt: Bei Wassereintritt in Ihrem Gebäude werden Sie gebeten, die Ursache selbstständig zu beheben; nur im äussersten Notfall die Notrufnummer (118) der Feuerwehr wählen.