Seit 2006 war Paul Note (Bild) als CEO der Geistlich Pharma AG in Wolhusen tätig. Ende Juni gab er seinen Posten offiziell an Ralf P. Halbach weiter. Im Interview mit dem EA, zu lesen in der Ausgabe vom 2. Juli, sprach er über seine Anfänge bei Geistlich Pharma AG und seine Pläne für die Zukunft.