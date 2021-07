Am 22. Juli trafen sich die regionalen Fanionteams zum traditionellen Portmann-Cup auf dem Fussballplatz Moosmättili in Schüpfheim. In den Vorrundenspielen siegte der FC Schüpfheim gegen den FC Escholzmatt-Marbach mit 3:2. Der FC Entlebuch bezwang den FC Wolhusen mit 7:1.