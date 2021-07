1

Vollbrand einer Scheune in Wolhusen

In der Nacht auf Mittwoch brannte eine Scheune in Wolhusen, Altmoos, nieder. Rund 75 Kühe und Kälber konnten gerettet werden, etwa 100 Schweine und drei Kälber kamen in den Flammen um. Personen wurden keine verletzt. Von den Feuerwehren Wolhusen und Ruswil standen rund 130 Leute im Einsatz.