Am 27. Juni fand der Innerschweizer Nachwuchsschwingertag in Baar statt. Tim Lustenberger und Carlo von Rickenbach, beide aus Hasle, teilten sich den Kategoriensieg. Bei den Ältesten stiess Marc Lustenberger, Hasle, in den Schlussgang vor, verlor diesen aber und holte sich den dritten Rang.