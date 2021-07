Am Schwyzer Kantonalen Schwingfest in Ibach am 18. Juli konnte der Romooser Urs Doppmann fünf Gänge gewinnen. Damit sicherte er sich den zweiten Rang. Die Schwinger vom Entlebucher Schwingerverband holten mit Ronny Schöpfer, Martin Felder und Marc und Josef Lustenberger vier Kränze.