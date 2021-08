Am 11. und 12. September finden in Marbach die OL-Schweizermeisterschaften in der Mittel- und Langdistanz statt. Der EA traf sich rund einen Monat vor dem Anlass mit den Organisatoren, um über die laufenden Vorbereitungen zu reden. Mehr dazu ist in der EA-Ausgabe vom 20. August zu lesen.