Am Freitag und Samstag, 20. und 21. August, fand in Emmen der Kantonalmatch der Luzerner Gewehr- und Pistolenschützen statt. In der Kategorie Armeegewehre 2-Stellungen konnten Walter Wicki aus Wiggen, Hans Bieri aus Hasle und Erwin Emmenegger aus Flühli einen Entlebucher Dreifachsieg feiern.