Wiggen: Motorradfahrer nach Unfall in Spital geflogen

Auf der Kantonsstrasse in Wiggen kollidierte am Mittwochabend, 25. August, ein Auto während eines Wendemanövers mit einem Motorrad. Der Motorradfahrer verletzte sich dabei und musste mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 8000 Franken.