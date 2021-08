1

Das "Hof-Theater" machte Station auf dem Roorberg in Schüpfheim

Am Samstag verwandelte sich der Landwirtschaftsbetrieb Roorberg in Schüpfheim in eine Theaterbühne (Bild). Dort spielte das "Hof-Theater" das Stück "Holzers Peepshow", eine humorvolle Inszenierung. Das "Hof-Theater" ist schweizweit unterwegs und spielt auf Bauernhöfen.