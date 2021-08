Luzerner, denen es zu umständlich ist, sich ein Impfzentrum aufzusuchen, können sich im Herbst ohne Anmeldung in Einkaufszentren und an anderen strak frequentierten Orten gegen Corona impfen lassen, so an drei Wochenenden auch im Adler-Saal in Schüpfheim und im Andreasheim in Wolhusen.