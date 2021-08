Am Zuger Kantonalen Schwingfest in Baar schwang sich der Hasler Marco Fankhauser mit fünf Siegen auf den zweiten Schlussrang. Vom Entlebucher Schwingerverband durften sich vier und vom SK Wolhusen drei Schwinger mit dem Eichenlaub auszeichnen lassen. Der Festsieg ging an den Zuger Marcel Bieri.