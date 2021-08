Seit 10 Monaten wird am Aushub für den Neubau Kinderspital/Frauenklinik in Luzern gearbeitet. Die Verantwortlichen des Luzerner Kantonsspitals luden am Dienstag, 17. August, auf die Baustelle ein. Der Neubau ist ein grosser Schritt für die Gesundheitsversorgung in der ganzen Zentralschweiz.