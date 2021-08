Am Sonntag, 22. August, wurde in der Pfarrkirche Schüpfheim die Fahne der Sportschützengesellschaft Schüpfheim feierlich geweiht. Dazu wurde während des sonntäglichen Gottesdienstes die Fahne gesegnet und Kantonsrätin Gabriela Schnider richtete einige Worte an die Gäste.