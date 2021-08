Im achten Teil der Sommerserie wandert der EA mit dem Wolhuser Mario Breit vom Spital in Richtung Steinhuserberg. Der Küchenchef führt die Gastronomie im Luzerner Kantonsspital Sursee-Wolhusen. Er erzählt von seinen Stationen als Koch in der Innerschweiz und verrät, was sein liebstes Hobby ist.