Am 6. September hat nun auch die Luzerner CVP beschlossen, ihren Namen zu ändern, als letzte Zentralschweizer Kantonalpartei. Sie heisst neu "Die Mitte Kanton Luzern". Bei 331 anwesenden Delegierten an der DV in Hochdorf kam die Entscheidung mit 282 zu 43 Stimmen zu stande.