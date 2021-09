Am 11. und 12. September fand in Marbach die OL-Schweizermeisterschaft statt, am Samstag in der Mitteldistanz auf der Marbachegg und am Sonntag in der Langdistanz im Hilferngebiet. Am Samstag holten Natalia Gemperle und Martin Hubmann den Sieg, am Sonntag Simona Aebersold und Matthias Kyburz.