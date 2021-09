Die Gemeindeversammlung vom Dienstagabend hat den 15 Rückzonungsanträgen des Gemeinderates grossmehrheitlich zugestimmt. Nicht zurückgezont werden soll das Grundstück von Daniel Bieri in Gfellen. Die Schlussabstimmung wird am 28. November an der Urne stattfinden. – Mehr im EA vom 17. September.