Für das Ausstellen von Schweizer Covid-Zertifikaten an im Ausland geimpfte oder genesene Personen ohne Wohnsitz in der Schweiz können die Kantone gemäss der «Covid-19-Verordnung Zertifikate» eine Kostenbeteiligung vorsehen. Der Regierungsrat ist der Auffassung, dass eine solche Gebühr, falls sie erhoben wird, moderat sein müsste. In jedem Fall aber wünscht er eine schweizweit einheitliche Lösung in dieser Frage.