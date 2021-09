1

Neue Gesichter im Vorstand der FDP Wahlkreis Entlebuch

Am Dienstag fand im Hotel Drei Könige in Entlebuch die GV der FDP Wahlkreis Entlebuch statt. Neu in den Vorstand gewählt wurden: Martin Huber und Silvia Limacher (rechts). Neue Revisorinnen sind Sonja Koch und Claudia Moser (links).