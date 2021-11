Entlebuch siegte am Freitag dank einem Tor von Silvan Bachmann in der 45. Minute gegen Ruswil mit 1:0 und steht damit vor der Winterpause souverän an der Tabellenspitze. Escholzmatt-Marbach gewann am Sonntag zu Hause gegen Reiden mit 3:2 und Wolhusen auswärts gegen Algro mit 2:1.