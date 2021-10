1

Wolhusen: Alkoholisiert und unter Drogeneinfluss in Bach gefahren

Eine 23-Jährige fuhr am Samstagabend, 16. Oktober, mit einem Auto in die kleine Fontanne. Die Lenkerin stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Eine Person wurde verletzt. Auch unter Alkohol- und Drogeneinfluss war ein 37-jähriger Deutscher, welcher mit seinem Auto in Emmenbrücke unterwegs war.