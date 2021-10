Das Gewerbe Escholzmatt-Marbach feierte am Samstag sein 100-jähriges Bestehen. Am Nachmittag wurden zusammen mit der Bevölkerung die neu errichteten Verweilzonen eröffnet, während die Mitglieder am Abend zusammen mit prominenten Gästen im Hotel Sporting in Marbach den Jubiläumsabend genossen.