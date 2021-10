Der Kantonsrat Luzern soll trotz Epidemie wieder in seinem angestammten Saal in Luzern tagen können. Er hat sich am Dienstag für die Einführung einer Zertifikats- und Testpflicht ausgesprochen und eine dringliche Motion von Adrian Nussbaum (Mitte) mit 91 zu 22 Stimmen bei 2 Enthaltungen überwiesen.